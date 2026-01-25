Durchatmen bei der HSG Kastellaun/Simmern II: Durch das 31:21 gegen Schlusslicht MJC Trier hat die Regionalliga-Reserve nun satte fünf Punkte Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz in der Oberliga.
Lesezeit 1 Minute
Ganz wichtiger Sieg für die HSG Kastellaun/Simmern II: In der Handball-Oberliga bezwang das Team von Max Wetstein und Markus Frank im Kellerduell das Schlusslicht MJC Trier mit 31:21 (16:9).So sieht die Tabelle im Tabellenkeller nach dem 14. von 22 Spieltagen und dem Abzug aller Punkte wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls aus: Kastellaun II hat durch den Sieg nun sieben Pluspunkte und damit fünf mehr als der Letzte Trier.