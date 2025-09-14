Den Saisonstart hatte sich die HSG Kastellaun/Simmern II in der Handball-Oberliga ganz anders vorgestellt: Nach dem 24:32 beim TuS Daun unterlag Kastellaun/Simmern II auch am zweiten Spieltag dem TV Bitburg mit 27:30 (12:17).

Durch die Hypothek des Abzugs von zwei Punkten wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls ist Kastellaun/Simmern II in der Tabelle schon früh in der Runde ins Hintertreffen geraten. „Das haben wir uns ganz anders vorgestellt“, sagte auch Trainer Max Wetstein nach dem missglückten Saisonstart.

Bitburger reisen nur mit einem Auswechselspieler an

Die Voraussetzungen für einen Heimsieg gegen Bitburg waren personeller Art bestens, denn Kastellaun/Simmern II hatte 16 Mann an Bord, die Gäste reisten nur mit acht Mann an – und hatten somit lediglich einen Auswechselspieler. Aber die Situation kennen die Bitburger aus der Vergangenheit, auswärts reist der TV oft mit einem Mini-Aufgebot an. „Es war das Spiel, das ich so erwartet habe“, sagte Wetstein: „Bitburg spielt mit seiner Erfahrung seinen Stiefel 60 Minuten runter. Wir sind zu hektisch und nachlässig im Abschluss gewesen. Defensiv waren wir phasenweise auch zu nachlässig. Das hat uns in Summe den Sieg gekostet.“

Der Spielverlauf unterstrich Wetsteins Aussagen: Zwar führte man schnell 4:2 (7.), aber das sollte der letzte Vorsprung im gesamten Spiel sein. Bitburg drehte schnell die Partie und lag kurz vor der Halbzeit schon mit 17:11 vorne. Kastellaun II kämpfte, Wetstein lobte „den Teamgeist, die Einstellung und den Willen“. Nach 46 Minuten gelang Moritz Schneiders per Siebenmeter der 22:22-Ausgleich. Aber dann wurde die HSG für ihre Nachlässigkeiten sofort wieder bestraft: Mit einer 4:0-Serie war Bitburg drei Minuten später vorentscheidend auf 26:22 davongezogen (49.), Kastellaun II konnte den Schalter nicht mehr umlegen.

Kastellaun II: L. Kaltenmorgen, Zirwes – Milan Wetstein, Hummes (1), Kraft (1), Schneiders (4/2), Rickus (2), N. Wetstein (1), Gewehr (2), Ponstein (3), Hoff, M. Kaltenmorgen (5), Friedt (4), Adams (4), Hild, P. Haßley.