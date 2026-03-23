28:15 gegen Neustadt Kastellaun/Simmern hat Platz zwei sicher Michael Bongard 23.03.2026, 12:27 Uhr

i Emma Müller traf sechsmal beim 28:15-Heimsieg der HSG Kastellaun/Simmern im Nachholspiel gegen Neustadt. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Oberliga der Frauen das Nachholspiel gegen Neustadt gewonnen und kann von Platz zwei an den ausstehenden beiden Spieltagen nach der Osterpause am 11. und 18. April nicht mehr verdrängt werden.

Das Nachholspiel-Wochenende in der Handball-Oberliga der Frauen hat eine Entscheidung gebracht: Die HSG Kastellaun/Simmern wird die Saison mindestens als Tabellenzweiter abschließen. Die Kastellaun/Simmernerinnen gewannen ihr Nachholspiel mit 28:15 (13:7) gegen die Sportfreunde Neustadt und können von MJC Trier (30:30 gegen den Fünften Schweich) nicht mehr eingeholt werden.







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