36:31 gegen Zweibrücken Kastellaun/Simmern hat auf alles eine Antwort Michael Bongard 08.03.2026, 10:56 Uhr

i Nicht zu stoppen: Kilian Kötz machte neun Tore für die HSG Kastellaun/Simmern beim tollen 36:31-Heimsieg in Simmern gegen den Tabellenzweiten SG Zweibrücken, bei dem Nils Wöschler (links) nach einem Foul an Adrian Maric die Rote Karte kurz vor dem Kabinengang sah. B&P Schmitt

Vor einer Woche in Saulheim beim Schlusslicht blamabel verlieren – und dann den Tabellenzweiten Zweibrücken entzaubern: Die Kehrwende gelang der HSG Kastellaun/Simmern eindrucksvoll.

Starker Auftritt der HSG Kastellaun/Simmern: In der Handball-Regionalliga Südwest schlug der Tabellenfünfte vor 280 begeisterten Zuschauern in Simmern den Tabellenzweiten SG Zweibrücken mit 36:31 (19:14). Damit dürfte das Rennen um die Meisterschaft zugunsten des HV Vallendar (nun sechs Punkte Vorsprung bei einem Spiel mehr) entschieden sein.







