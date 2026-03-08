Vor einer Woche in Saulheim beim Schlusslicht blamabel verlieren – und dann den Tabellenzweiten Zweibrücken entzaubern: Die Kehrwende gelang der HSG Kastellaun/Simmern eindrucksvoll.
Lesezeit 3 Minuten
Starker Auftritt der HSG Kastellaun/Simmern: In der Handball-Regionalliga Südwest schlug der Tabellenfünfte vor 280 begeisterten Zuschauern in Simmern den Tabellenzweiten SG Zweibrücken mit 36:31 (19:14). Damit dürfte das Rennen um die Meisterschaft zugunsten des HV Vallendar (nun sechs Punkte Vorsprung bei einem Spiel mehr) entschieden sein.