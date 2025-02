Sechs Siebenmeter verworfen Kastellaun/Simmern: „Harakiri“ in Bellheim beim 23:29 16.02.2025, 11:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Kurz stand die HSG Kastellaun/Simmern an einem Wendepunkt im Auswärtsspiel bei den Südpfalz Tigers, aber dann ging es für die angeschlagenen Gäste wieder in die falsche Richtung bei der 23:29-Pleite in Bellheim.

Die Vorzeichen für die HSG Kastellaun/Simmern haben wegen Personalsorgen nicht gut gestanden vor dem Auswärtsspiel in der Handball-Regionalliga Südwest bei den Südpfalz Tigers in Bellheim: Und so ging es dann auch nicht gut aus für die Hunsrücker. Der Tabellenvierte (nun 21:13 Punkte) musste sich beim Abstiegskandidaten und Drittletzten Südpfalz Tigers (nun 13:21 Punkte) vor 200 Zuschauern in Bellheim mit 23:29 (10:15) geschlagen geben.

