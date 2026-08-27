C-Mädchen-Regionalliga Kastellaun/Simmern gewinnt Derby gegen HSG Hunsrück 27.08.2026, 12:40 Uhr

i Nena Luisa Grobe (rotes Trikot) traf zweimal für ihre HSG Kastellaun/Simmern beim klaren 35:19-Heimsieg zum Auftakt der C-Mädels-Regionalliga gegen die HSG Hunsrück (von links mit Suri Schön und Matilda Leste). B&P Schmitt

Der Jugendhandball ist in die Saison gestartet. Bei den C-Mädels gab es in der Regionalliga direkt ein Hunsrück-Duell in Kastellaun.

Am ersten Spieltag in der C-Juniorinnen-Regionalliga Südwest haben die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern das Derby gegen die HSG Hunsrück mit 35:19 gewonnen. Schon zur Pause stand es in Kastellaun 21:5 für die Gastgeberinnen.Es war ein klarer Derby-Erfolg für die Kastellaunerinnen zum Auftakt in der vierköpfigen Gruppe C.







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