Kastellaun/Simmern gewinnt Derby gegen HSG Hunsrück
Der Jugendhandball ist in die Saison gestartet. Bei den C-Mädels gab es in der Regionalliga direkt ein Hunsrück-Duell in Kastellaun.
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Am ersten Spieltag in der C-Juniorinnen-Regionalliga Südwest haben die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern das Derby gegen die HSG Hunsrück mit 35:19 gewonnen. Schon zur Pause stand es in Kastellaun 21:5 für die Gastgeberinnen.Es war ein klarer Derby-Erfolg für die Kastellaunerinnen zum Auftakt in der vierköpfigen Gruppe C.