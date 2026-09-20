39:28 gegen Südpfalz Tiger Kastellaun/Simmern feiert den nächsten hohen Erfolg Sascha Wetzlar 20.09.2026, 09:23 Uhr

i Die HSG Kastellaun/Simmern und ihr Rückraum-Ass Julian Mangold (rotes Trikot) waren auch in ihrem dritten Saisonspiel nicht zu stoppen, die Südpfalz Tiger schickte man mit 39:28 nach Hause. Mangold war mit neun Toren der beste Werfer und steht nach drei Partien schon bei 25 Saisontreffern. Kastellaun/Simmern ist mit 6:0 Punkten Tabellenzweiter hinter Budenheim. B&P Schmitt

Nach den klaren Erfolgen gegen Mundenheim (33:19) und in Nieder-Olm (41:25) hat die HSG Kastellaun/Simmern hat auch mit den Südpfalz Tiger aus Bellheim kurzen Prozess gemacht und steht nun bei 6:0 Punkten in der Regionalliga Südwest.

Nächster hoher Sieg: In der Handball-Regionalliga schickte die HSG Kastellaun/Simmern auch den Gast Südpfalz Tiger mit einer Packung nach Hause. Mit 39:28 (19:15) triumphierten die Hunsrücker in Simmern. Die noch wenig aussagekräftige Tabelle führt die HSG „nur“ auf Rang zwei des Tableaus (6:0 Punkte).







Artikel teilen

Artikel teilen