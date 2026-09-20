Nach den klaren Erfolgen gegen Mundenheim (33:19) und in Nieder-Olm (41:25) hat die HSG Kastellaun/Simmern hat auch mit den Südpfalz Tiger aus Bellheim kurzen Prozess gemacht und steht nun bei 6:0 Punkten in der Regionalliga Südwest.
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Nächster hoher Sieg: In der Handball-Regionalliga schickte die HSG Kastellaun/Simmern auch den Gast Südpfalz Tiger mit einer Packung nach Hause. Mit 39:28 (19:15) triumphierten die Hunsrücker in Simmern. Die noch wenig aussagekräftige Tabelle führt die HSG „nur“ auf Rang zwei des Tableaus (6:0 Punkte).