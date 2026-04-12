31:22 gegen St. Ingbert Kastellaun/Simmern erledigt weiter seine Hausaufgaben Michael Bongard 12.04.2026, 11:09 Uhr

i Youngster Leon Michel hatte seine Möglichkeiten, aber ihm wollte gegen St. Ingbert-Hassel kein Treffer gelingen. Michels HSG Kastellaun/Simmern gewann aber auch so ohne Probleme mit 31:22 gegen den Absteiger aus dem Saarland. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern gibt sich daheim keine Blöße, schlug auch den Absteiger St. Ingbert deutlich und wird so gut wie noch nie in der Regionalliga abschneiden. Das steht schon vor den drei letzten Spieltagen fest.

Die HSG Kastellaun/Simmern ist in dieser Saison in der Handball-Regionalliga Südwest daheim eine Macht: Auch gegen den Absteiger HC St. Ingbert-Hassel feierte der Tabellenvierte beim 31:22 (16:11) einen ungefährdeten Heimsieg. Drei Spieltage vor Schluss hat Kastellaun/Simmern einen Platz unter den Top 5 in der 4.







Artikel teilen

Artikel teilen