Die HSG Kastellaun/Simmern gibt sich daheim keine Blöße, schlug auch den Absteiger St. Ingbert deutlich und wird so gut wie noch nie in der Regionalliga abschneiden. Das steht schon vor den drei letzten Spieltagen fest.
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Die HSG Kastellaun/Simmern ist in dieser Saison in der Handball-Regionalliga Südwest daheim eine Macht: Auch gegen den Absteiger HC St. Ingbert-Hassel feierte der Tabellenvierte beim 31:22 (16:11) einen ungefährdeten Heimsieg. Drei Spieltage vor Schluss hat Kastellaun/Simmern einen Platz unter den Top 5 in der 4.