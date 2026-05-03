In der kommenden Saison gibt es Bundesliga-Handball im Hunsrück zu bewundern: Die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern haben den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse in eigener Halle geschafft.
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Das hat es noch nie gegeben: Eine Handballmannschaft aus dem Hunsrück spielt in der Bundesliga. Die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern haben das Kunststück geschafft und spielen ab September in der höchsten deutschen Nachwuchsklasse. Das Team von Sasa Puljizovic und Zdravko Guduras gewann das Qualifikationsturnier in der proppevollen IGS-Halle in Kastellaun mit drei Siegen und 6:0 Punkten vor dem TV Nieder-Olm (4:2 Punkte), dem TV Engers (2:4 ...