B-Mädels der HSG Kastellaun/Simmern bucht die Bundesliga Michael Bongard 03.05.2026, 22:03 Uhr

i Riesenjubel bei der HSG Kastellaun/Simmern um Trainer Sasa Puljizovic (Mitte): Die B-Mädchen spielen ab der kommenden Saison in der Bundesliga. B&P Schmitt

In der kommenden Saison gibt es Bundesliga-Handball im Hunsrück zu bewundern: Die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern haben den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse in eigener Halle geschafft.

Das hat es noch nie gegeben: Eine Handballmannschaft aus dem Hunsrück spielt in der Bundesliga. Die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern haben das Kunststück geschafft und spielen ab September in der höchsten deutschen Nachwuchsklasse. Das Team von Sasa Puljizovic und Zdravko Guduras gewann das Qualifikationsturnier in der proppevollen IGS-Halle in Kastellaun mit drei Siegen und 6:0 Punkten vor dem TV Nieder-Olm (4:2 Punkte), dem TV Engers (2:4 ...







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