30:34 bei Illtal verloren Kastellaun/Simmern bricht am Ende wieder ein 02.11.2025, 21:31 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Roostler

Die HSG Kastellaun/Simmern rutscht in der Regionalliga immer weiter ab, auch in Eppelborn bei den Handballfreunden Illtal gab es eine Niederlage.

Die HSG Kastellaun/Simmern muss in der Handball-Regionalliga Südwest den Blick nach unten richten: Bei den Handballfreunden HF Illtal unterlag die HSG in Eppelborn mit 30:34 (16:15) und steht nun mit 6:10 Punkten nur noch auf Tabellenplatz neun.Schon vor einer Woche beim 21:24 beim Tabellenführer Zweibrücken lag Kastellaun/Simmern nach 40 von 60 Minuten in Führung und verlor am Ende.







Artikel teilen

Artikel teilen