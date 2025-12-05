HSG-Frauen beim TV Engers Kastellaun muss sich auf harten Kampf einstellen Michael Bongard 05.12.2025, 11:17 Uhr

i Symbolbild dpa

Noch zwei Spieltage stehen vor Weihnachten in der Oberliga der Frauen an, Kastellaun und Hunsrück II müssen jeweils auswärts ran und haben in 2025 kein Heimspiel mehr.

In der Handball-Oberliga der Frauen steht der vorletzte Spieltag in diesem Jahr an:TV Engers – HSG Kastellaun/Simmern (Sa., 18 Uhr). Auswärts beim Siebten Engers und dann noch auswärts am 14. Dezember beim Sechsten Schweich – für den Tabellenführer Kastellaun (22:0 Punkte) sollten die Aufgaben vor Weihnachten machbar sein.







Artikel teilen

Artikel teilen