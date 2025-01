Nun in der Liga gegen Mülheim Kastellaun: Mangold kann bei der Neuauflage dabei sein 17.01.2025, 13:03 Uhr

i Im Pokalspiel gegen Mülheim-Urmitz knallte Kastellaun/Simmerns Rückraum-Ass Julian Mangold (beim Wurf) unglücklich mit dem Kopf auf den Boden und erlitt eine Gehirnerschütterung. Für die Neuauflage des Duells in der Regionalliga bekam Mangold nun grünes Licht und kann am Samstag (20 Uhr) mitwirken. B&P Schmitt

HSG Kastellaun/Simmern gegen HB Mülheim-Urmitz – sechs Tage nach dem Pokalspiel kommt es am Samstag (20 Uhr) zur Neuauflage des Duells in der Regionalliga. Gespielt wird wieder in Kastellaun.

Sechs Tage nach dem 32:20-Erfolg im Viertelfinale des HVR-Pokals trifft die HSG Kastellaun/Simmern zum Rückrundenauftakt in der Handball-Regionalliga Südwest in der IGS-Halle wieder auf den gleichen Gegner: Gast HB Mülheim-Urmitz dürfte am Samstag (20 Uhr) aber anders aufgestellt sein als am vergangenen Sonntag.

