25:30 vor 300 Zuschauern Kastellaun kassiert gegen Homburg erste Heimniederlage 15.12.2024, 13:36 Uhr

i Die HSG Kastellaun/Simmern (rote Trikots) um Youngster Lewin Rickus (beim Wurf) und den siebenfachen Torschützen Heinrich Löwen (rechts) hat am letzten Spieltag der Hinrunde die erste Heimniederlage beim 25:30 gegen den Tabellenzweiten TV Homburg vor 300 Zuschauern in der IGS-Halle kassiert. Bester Mann bei Homburg war Rückraums-Ass Ante Grbavac (Nummer 5), der Bosnier traf achtmal. Auch der portugiesische Linksaußen Evaldo Almeida zeigte sich mit fünf Toren treffsicher. B&P Schmitt

Zum ersten Mal hat in dieser Saison in der Regionalliga Südwest eine Gastmannschaft in der Kastellauner IGS-Halle jubeln dürfen. Der Tabellenzweite TV Homburg gewann bei der HSG Kastellaun/Simmern und wahrte seine Meisterchance.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat am letzten Spieltag der Hinrunde die erste Heimniederlage in dieser Saison in der Handball-Regionalliga Südwest einstecken müssen: Der Tabellenvierte verlor das Spitzenspiel vor 300 Zuschauern in der IGS-Halle mit 25:30 (13:16) gegen den Zweiten TV Homburg.

