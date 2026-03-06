HSG Hunsrück in Welling Kastellaun II will den Tabellenzweiten Koblenz ärgern Michael Bongard 06.03.2026, 12:38 Uhr

Endspurt in der Handball-Oberliga: Verliert der Zweite HC Koblenz am Sonntag in Simmern bei der HSG Kastellaun II, dann dürfte das Meisterschaftsrennen zugunsten der HSG Wittlich entschieden sein. Die HSG Hunsrück gastiert beim TV Welling.

Noch vier Spieltage stehen in der Handball-Oberliga an. Die HSG Hunsrück darf allerdings noch sechsmal ran, am 20. März (gegen Schlusslicht MJC Trier) und am 22. März (gegen den Drittletzten HSG Kastellaun II) haben die Irmenach/Gösenrother noch zwei Nachholspiele.







