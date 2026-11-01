Mehr als 19 Monate hatte die HSG Wittlich in der Oberliga kein Spiel mehr verloren, nun erwischte es die Eifeler beim „Emporkömmling“ Kastellaun/Simmern II. Der Siegeszug der Regionalliga-Reserve hält an, mit der HSG Hunsrück steht man an der Spitze.
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Der Siegeszug der HSG Kastellaun/Simmern II hält an: Die Regionalliga-Reserve schlug auch den amtierenden Meister Wittlich, feierte den sechsten Sieg in Serie und steht mit Lokalrivale HSG Hunsrück (27:18 gegen Bad Ems, Erster wegen der besseren Tordifferenz) mit jeweils 13:1 Punkten an der Tabellenspitze.