Siegeszug geht weiter Kastellaun II schlägt auch den Meister Wittlich Michael Bongard 01.11.2026, 10:35 Uhr

i Die HSG Kastellaun/Simmern II kommt aus dem Jubeln nicht mehr heraus: Das 27:24 gegen den amtierenden Meister HSG Wittlich war der sechste Sieg in Folge. Zusammen mit Lokalrivale HSG Hunsrück führt man das Klassement (beide 13:1 Punkte) in der Oberliga an. B&P Schmitt

Mehr als 19 Monate hatte die HSG Wittlich in der Oberliga kein Spiel mehr verloren, nun erwischte es die Eifeler beim „Emporkömmling“ Kastellaun/Simmern II. Der Siegeszug der Regionalliga-Reserve hält an, mit der HSG Hunsrück steht man an der Spitze.

Der Siegeszug der HSG Kastellaun/Simmern II hält an: Die Regionalliga-Reserve schlug auch den amtierenden Meister Wittlich, feierte den sechsten Sieg in Serie und steht mit Lokalrivale HSG Hunsrück (27:18 gegen Bad Ems, Erster wegen der besseren Tordifferenz) mit jeweils 13:1 Punkten an der Tabellenspitze.







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