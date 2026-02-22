15 Tore gegen Welling Kastellaun II: Lewin Rickus lässt es so richtig krachen Michael Bongard 22.02.2026, 10:45 Uhr

i Nicht zu stoppen: Lewin Rickus markierte satte 15 Tore für die HSG Kastellaun/Simmern II beim 37:29-Heimsieg gegen Welling. B&P Schmitt

Tore satt bekamen die Zuschauer in Sohren und Simmern zu sehen: Die Gastgeber HSG Hunsrück und HSG Kastellaun/Simmern II gewannen ihre Oberliga-Partien glatt und zeigten sich in Torlaune – vor allem der Kastellauner Lewin Rickus.

Torreiche Heimsiege für die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II in der Handball-Oberliga:HSG Hunsrück – HV Vallendar 36:27 (16:13). Nach anfänglichen Problemen und einem einmaligen 12:12-Gleichstand nach 28 Minuten fuhren die Irmenach/Gösenrother in Sohren mit Beginn der zweiten Halbzeit einen klaren Heimsieg gegen den Tabellennachbarn Vallendar II ein.







