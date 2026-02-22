Tore satt bekamen die Zuschauer in Sohren und Simmern zu sehen: Die Gastgeber HSG Hunsrück und HSG Kastellaun/Simmern II gewannen ihre Oberliga-Partien glatt und zeigten sich in Torlaune – vor allem der Kastellauner Lewin Rickus.
Lesezeit 2 Minuten
Torreiche Heimsiege für die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II in der Handball-Oberliga:HSG Hunsrück – HV Vallendar 36:27 (16:13). Nach anfänglichen Problemen und einem einmaligen 12:12-Gleichstand nach 28 Minuten fuhren die Irmenach/Gösenrother in Sohren mit Beginn der zweiten Halbzeit einen klaren Heimsieg gegen den Tabellennachbarn Vallendar II ein.