Vor dem Gastspiel am Samstag beim Regionalliga-Tabellenführer Zweibrücken kann Kastellaun/Simmern einen kurzfristigen Neuzugang, der ab dem 2. November spielberechtigt ist, verkünden.
Lesezeit 2 Minuten
Schwerer Gang nach der zweiwöchigen Herbstpause für die HSG Kastellaun/Simmern: Der Tabellenachte (6:6 Punkte) der Handball-Regionalliga Südwest gastiert am siebten Spieltag am Samstag um 18 Uhr beim Tabellenführer SG Zweibrücken. Mit 11:1 Zählern ist Zweibrücken die einzige Mannschaft, die sich bisher schadlos gehalten hat (nur ein Remis beim 30:30 beim Aufsteiger Dudenhofen/Schifferstadt).