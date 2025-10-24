HSG muss zum Spitzenreiter Kastellaun holt Talent Adrian Maric vom HC Koblenz 24.10.2025, 12:41 Uhr

i Adrian Maric (am Ball) im Trikot des HC Koblenz im B-Jugend-Bundesligaspiel gegen TuSEM Essen. Nun ist Maric A-Junior und kann auch bei den Männern ab seinem 17. Geburtstag am 2. November eingesetzt werden. Ab dann spielt das Rückraumtalent mit einem Zweitspielrecht bei Männer-Regionalligist HSG Kastellaun/Simmern. René Weiss

Vor dem Gastspiel am Samstag beim Regionalliga-Tabellenführer Zweibrücken kann Kastellaun/Simmern einen kurzfristigen Neuzugang, der ab dem 2. November spielberechtigt ist, verkünden.

Schwerer Gang nach der zweiwöchigen Herbstpause für die HSG Kastellaun/Simmern: Der Tabellenachte (6:6 Punkte) der Handball-Regionalliga Südwest gastiert am siebten Spieltag am Samstag um 18 Uhr beim Tabellenführer SG Zweibrücken. Mit 11:1 Zählern ist Zweibrücken die einzige Mannschaft, die sich bisher schadlos gehalten hat (nur ein Remis beim 30:30 beim Aufsteiger Dudenhofen/Schifferstadt).







Artikel teilen

Artikel teilen