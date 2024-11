Seit vier Spielen ungeschlagen Kastellaun hat nächsten Sieg im Visier 08.11.2024, 10:22 Uhr

i Nico Hassley im Anflug: Der Rechtaußen visiert mit seiner HSG Kastellaun/Simmern am Samstag (20 Uhr) im fünften Heimspiel in der IGS-Halle den vierten Sieg an. Das könnte klappen: Der Tabellenvierte Kastellaun hat den Drittletzten HF Illtal zu Gast. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern kann sich mit einem Heimsieg gegen Illtal in der Regionalliga im oberen Tabellendrittel festbeißen.

Seit vier Partien ist die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest mittlerweile ungeschlagen. „Wir wollen an der Serie weiterarbeiten“, sagt HSG-Trainer Mirza Cehajic vor dem Heimspiel am Samstag (20 Uhr) in Kastellaun gegen die HF Illtal aus Eppelborn.

