Kastellaun gewinnt, bei Kilian Kötz platzt der Knoten

In der Handball-Regionalliga Südwest dreht Kastellaun die Partie in St. Ingbert mit einer starken Schlussphase. Kilian Kötz glänzt mit neun Toren und sichert den wichtigen 34:26-Auswärtssieg.
Aufsteiger HC St. Ingbert-Hassel bekommt in der heimischen Rohrbachhalle kein Bein auf den Boden: Im sechsten Heimspiel in der Handball-Regionalliga Südwest setzte es für die Saarländer die sechste Heimpleite. Gast HSG Kastellaun/Simmern gewann beim Drittletzten mit 34:26 (11:12) und bleibt mit nunmehr 10:10 Punkten Tabellenneunter.