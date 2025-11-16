34:26-Sieg in St. Ingbert Kastellaun gewinnt, bei Kilian Kötz platzt der Knoten 16.11.2025, 10:09 Uhr

i Kilian Kötz traf neunmal beim 34:26-Auswärtssieg seiner HSG Kastellaun/Simmern in St. Ingbert. HSG Kastellaun

In der Handball-Regionalliga Südwest dreht Kastellaun die Partie in St. Ingbert mit einer starken Schlussphase. Kilian Kötz glänzt mit neun Toren und sichert den wichtigen 34:26-Auswärtssieg.

Aufsteiger HC St. Ingbert-Hassel bekommt in der heimischen Rohrbachhalle kein Bein auf den Boden: Im sechsten Heimspiel in der Handball-Regionalliga Südwest setzte es für die Saarländer die sechste Heimpleite. Gast HSG Kastellaun/Simmern gewann beim Drittletzten mit 34:26 (11:12) und bleibt mit nunmehr 10:10 Punkten Tabellenneunter.







