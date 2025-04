Setzt der Tabellenfünfte HSG Kastellaun/Simmern nach drei Niederlagen in Folge dem Negativtrend ein Ende? Am Sonntag ist der Drittletzte TV Offenbach in Kastellaun zu Gast, der sogar viermal in Folge verloren hat.

Vorletztes Heimspiel für die HSG Kastellaun/Simmern in dieser Saison in der Handball-Regionalliga: Am Sonntag (17 Uhr) ist in Kastellaun der Tabellendrittletzte TV Offenbach (16:28 Punkte) beim Fünften HSG (25:19 Punkte) zu Gast.

Die Offenbacher sind zu einem Überraschungs-Abstiegskandidaten mutiert. Der Saisonstart war eigentlich in Ordnung, in die Phase fiel auch der 39:30-Kantersieg im Hinspiel gegen Kastellaun. Aber in 2025 hat Offenbach sieben von neun Partien verloren und ist auf den drittletzten Rang zwölf abgestürzt. Das wäre momentan kein Abstiegsplatz, weil nur Mundenheim in der 3. Liga aus dem RPS-Bereich auf einem Abstiegsplatz steht. Aber Haßloch liegt nur knapp über dem „Strich“. Kommen beide runter in die Regionalliga, dann gäbe es drei Absteiger – und der Drittletzte Offenbach wäre Stand jetzt mit dabei.

An Ostermontag steht für Kastellaun noch das Final Four an

„Offenbach ist für mich die negative Überraschung der Saison, vor allem nach dem Hinspiell hätte ich niemals geglaubt, dass sie so Probleme bekommen würden“, sagt auch Kastellauns Trainer Mirza Cehajic: „Woran es bei ihnen liegt, weiß ich nicht. Für uns wäre es wichtig, wenn wir wieder mal ein Spiel gewinnen würden.“ Zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge und dern Absturz von Rang drei auf fünf.

„Gut, dass wir 25 Punkte haben“, sagt Cehajic: „Sechs Punkte weniger und wir müssten bei drei Absteigern nach unten gucken.“ Mit einem Heimsieg gegen Offenbach will Kastellaun aber wieder Platz drei angreifen. Torwart Maurice Lahm fehlte jüngst beim 26:27 in Illtal, jetzt steht er wieder zwischen den Pfosten, weil Stammkeeper Luca Korbion am Sonntag nicht mitwirken kann. Auch Linksaußen Paul Mallmann ist nicht da. Spielmacher Sasa Puljizovic hat einen dicken Fuß und kann ebenfalls nicht auflaufen. Nach dem Offenbach-Spiel steht für Kastellaun das Final Four um den HVR-Pokal an Ostermontag in Wittlich an. Im Halbfinale geht es gegen Verbabndsligist HSG Westerwald, im möglichen Endspiel gegen Oberligist Wittlich oder Regionalligist Vallendar.