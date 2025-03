Drittletzter Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen, Kastellaun/Simmern (3.) und die HSG Hunsrück II (9.) stehen vor machbaren Heimaufgaben.

HSG Hunsrück II – TV Bad Ems (Sa., 17.30 Uhr, in Kleinich). Der TV Bad Ems (4:30 Punkte) wird vom vorletzten Tabellenplatz elf nicht mehr wegkommen, auch ein Sieg in Kleinich beim Neunten Hunsrück II (13:25 Zähler) würde da nicht helfen. Bad Ems muss auf einen Aufstieg des Fast-Meisters HC Koblenz über die Aufstiegsrunde hoffen, ansonsten muss der TV wieder runter in die Bezirksoberliga. Die HSG Hunsrück II kann noch zwei Plätze in der Tabelle gutmachen, dafür muss aber ein Sieg gegen Bad Ems her.

HSG Kastellaun/Simmern – Sportfreunde Neustadt (So., 17 Uhr, in Kastellaun). Platz drei haben die Kastellaunerinnen sicher nach dem Sieg beim Vierten Engers, um noch am Zweiten Welling vorbeizuziehen können, muss der TV noch zweimal patzen. Im Hinspiel beim Drittletzten Neustadt kassierte Kastellaun eine von vier Saisonniederlagen.