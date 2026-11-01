28:32 in Budenheim verloren Kastellaun führt beim Ersten nach 52 Minuten noch Michael Bongard 01.11.2026, 09:52 Uhr

i Nicolas Friedrich, Kreisläufer der HSG Kastellaun/Simmern, traf achtmal im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Budenheim und war damit der beste Werfer der Partie. Seine tolle Ausbeute reichte aber nicht zu Zählbarem bei der 28:32-Niederlage. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat beim Tabellenführer Sportfreunde Budenheim trotz letztmaliger Führung in der 52. Minute noch mit 28:32 verloren. „Da war mehr drin“, haderte Trainer Mirza Cehajic nach der Niederlage beim makellosen Spitzenreiter.

Der Oktober ist nicht der Monat des Handball-Regionalligisten HSG Kastellaun/Simmern gewesen, in vier Spielen gab es keinen Sieg und 1:7 Punkte: Beim Tabellenführer Sportfreunde Budenheim musste sich Kastellaun/Simmern mit 28:32 (14:18) geschlagen geben, obwohl man nach 52 Minuten noch mit 26:25 führte.







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