Noch sechs Spieltage stehen in der Handball-Regionalliga Südwest an. Oben kämpfen Homburg und Vallendar um die Meisterschaft, unten sind Saarlouis II und Nieder-Olm bereits abgeschlagen. In Simmern kommt es am Sonntag zu einem Verfolgerduell.

Die HSG Kastellaun/Simmern spielt ganz selten in der Halle der Realschule plus in Simmern, in dieser Saison nur einmal: Am Sonntag (17 Uhr) begrüßt der Tabellendritte (25:15 Punkte) am 21. und sechstletzten Spieltag den Verfolger und Lokalrivalen HSG Rhein-Nahe Bingen (5. Platz/23:17 Punkte) in der Kreisstadt.

Gegen Bingen in Simmern – das Spiel gab es in der Vergangenheit schon des öfteren an dieser Sportstätte, meist mit dem besseren Ausgang für die Binger. Nun wurde wieder für das Spiel Simmern als Austragungsort gewählt, die restlichen zwölf Heimspiele finden und fanden alle in Kastellaun statt. „Wir können als Regionalligist auch in Simmern mit Harz spielen, aber das sauber zu machen, ist in Simmern viel schwieriger und dauert länger als in Kastellaun“, nennt HSG-Trainer Mirza Cehajic einen Grund, warum sein Team fast nur in Kastellaun spielt.

Röckendorf und Grethen zurück im Kader

In Simmern herrscht mit den Zuschauerrängen direkt am Spielfeldrand dennoch immer eine besondere Atmosphäre, das wird auch so am Sonntag sein. Bingen hat sich bis auf Rang fünf vorgekämpft und schlug in den vergangenen Wochen Tabellenführer Homburg und siegte auch beim Vierten Kaiserslautern-Dansenberg. „Bingen ist top drauf, mit Vincent Klug haben sie mit den besten Torjäger der Liga. Wir wollen uns bestmöglich präsentieren, ich gehe von einem Duell auf Augenhöhe aus“, sagt Cehajic. Im Hinspiel trennte man sich 30:30, Kastellauns Knipser Julian Mangold gelang in der letzten Sekunde noch der Ausgleich.

Cehajic will Rang drei bis Saisonende unbedingt verteidigen. Wenn es so kommt, wäre es das beste Abschneiden in der Vereinsgeschichte. Er freut sich nach der zweiwöchigen Pause nach der 24:33-Niederlage beim Zweiten Vallendar auf zwei Rückkehrer. Allrounder Jan Röckendorf und Rückraum-Ass Max Grethen sind wieder voll einsatzfähig. Für Heinrich Löwen (Knie) und Kilian Kötz (Schulter) ist die Saison dagegen wie berichtet beendet.