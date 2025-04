Dritte Niederlage in Folge für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga: Das 26:27 in Illtal erhitzte die HSG-Gemüter vor allem wegen einer Szene am Schluss.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat zum zweiten Mal in Folge mit einem Tor Unterschied in der Handball-Regionalliga Südwest verloren. Gastgeber HF Illtal siegte in Eppelborn mit 27:26 (15:12). Kastellaun bleibt Fünfter, der Siebte Illtal ist aber nur noch zwei Punkte entfernt.

Das nächste Siebenmeter-Ärgernis für Kastellaun: Vor einer Woche beim 32:33 gegen Bingen vergab HSG-Akteur Max Grethen in letzter Sekunde einen Strafwurf zum Ausgleich, in Eppelborn kam Illtal durch einen umstrittenen Siebenmeter zehn Sekunden vor Schluss zum Sieg. Illtals Florian Westrich stürzte sich mangels Anspielstation in drei Kastellauner Abwehrspieler und ging neun Meter vor dem Tor zu Boden. Die Schiedsrichter entschieden zur Kastellauner Verwunderung auf Siebenmeter, den Westrich dann auch zum 27:26 versenkte. „Er wusste nicht mehr, was er machen sollte und ist in meine Spieler reingesprungen. Das war niemals ein Siebenmeter“, ärgerte sich Kastellauns Trainer Mirza Cehajic: „Ich habe diese Saison nie etwas über die Schris gesagt, aber das war Kreisliga-Niveau.“

Kastellaun liegt nach vier Minuten schon 5:0 hinten

Schon nach vier Minuten hatte Illtal mit 5:0 geführt. Cehajic nahm die Auszeit, seine HSG kam schnell auf 5:4 heran (7.). Illtal lag in einem kampfbetonten und hitzigen Match fortan immer knapp in Front, aber in der Schlussphase ging Kastellaun durch den starken Yannik Mühlbauer das erste Mal in Führung beim 25:26 (55.). Aber Illtal drehte noch die Partie und gewann nach dem aus Kastellauner Sicht fragwürdigem Siebenmeter. Bitter für Kastellaun: Spielmacher Sasa Puljizovic knickte nach 20 Minuten um und droht mit einer Fußverletzung bis zum Saisonende auszufallen. Am Sonntag (17 Uhr) hat die HSG Heimrecht in Kastellaun gegen den Drittletzten TV Offenbach.

Kastellaun: Korbion, Brand – Rickus (1), Mallmann (3), Mühlbauer (5), Kötz, Mangold (7), Hassley (3), Puljizovic (1), Friedrich (2), Grethen (4), Röckendorf.