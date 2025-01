Erst Pokal, dann Meisterschaft Kastellaun binnen sechs Tagen zweimal gegen Mülheim 10.01.2025, 15:40 Uhr

i Kastellaun/Simmerns Trainer Mirza Cehajic (in Blau) muss seine HSG-Akteure gleich zweimal binnen sechs Tagen auf ein Heimspiel gegen Mülheim-Urmitz einschwören. Am Sonntag geht es im HVR-Pokal um den Einzug ins Final Four, am kommenden Samstag in der Regionalliga um Punkte. B&P Schmitt

Handball-Doppelpack: Binnen sechs Tagen trifft die HSG Kastellaun/Simmern zweimal daheim auf den HB Mülheim-Urmitz.

Das Handballjahr 2025 beginnt für die HSG Kastellaun/Simmern gleich mit zwei Heimspielen gegen den Rheinlandrivalen HB Mülheim-Urmitz. Am Sonntag (17 Uhr) empfängt die HSG in der Kastellauner IGS-Halle im Viertelfinale des HVR-Pokals die Mülheimer, sechs Tage später (Samstag, 20 Uhr) geht es in der Regionalliga zum Rückrundenauftakt um Punkte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen