Tolle Aufholjagd der HSG Kastellaun: 76-Tore-Thriller von Saulheim endet 38:38 08.12.2024, 16:57 Uhr

i Kastellaun/Simmerns Spielmacher Sasa Puljizovic gelang mit seinem achten Tor 21 Sekunden vor Schluss der 38:38-Endstand beim 76-Tore-Thriller in Saulheim. Hermann-Josef Stoffel

38:38 – das Ergebnis sagt eigentlich schon alles. Beim Regionalliga-Spiel zwischen Saulheim und Kastellaun/Simmern wurde den 250 Zuschauern einiges geboten.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat am vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Handball-Regionalliga Südwest eine unglaubliche Aufholjagd bei der SG Saulheim hingelegt. Zur Pause lagen die Hunsrücker aussichtslos mit 18:25 im Rückstand. Im zweiten Durchgang zeigte Kastellaun ein ganz anderes Gesicht und kam in einem 76-Tore-Thriller noch zu einem 38:38-Unentschieden.

