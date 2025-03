Das Hinspiel in Neustadt entschieden die Sportfreunde Neustadt für sich. Doch die Zeichen vor dem Rückspiel stehen nicht gut. Auch auf den TV Engers wartet eine schwere Auswärtsaufgabe in der Handball-Oberliga der Frauen.

Zwei Auswärtsspiele in der Handball-Oberliga der Frauen mit zwei unterschiedlichen Voraussetzungen. Während der TV Engers wohl mit dem Gegner auf Augenhöhe agieren wird, treten die SF Neustadt als Außenseiter an.

HSG Mertesdorf-Ruwertal – TV Engers (So., 17 Uhr, Ruwertalhalle Mertesdorf).Das Team um TVE-Spielertrainerin Derya Akbulut steht vor dem 20. Spieltag auf Tabellenplatz vier. Punktgleich mit einem Spiel weniger lauert Mertesdorf direkt dahinter. „Wir müssen Mertesdorf mit ihren eigenen Waffen schlagen“, fordert Akbulut und wird deutlich: „Wir sind körperlich unterlegen, weshalb wir versuchen müssen, genauso aggressiv zu agieren wie unser Gegner. Wenn wir es nicht schaffen, die gleiche Härte wie sie auf die Platte zu bringen, wird es sehr schwer für uns.“

Die Engerser Spielertrainerin Derya Akbulut

Schon im Hinspiel vergangenen November gelang dies nicht über die komplette Spielzeit, dennoch stand am Ende ein 30:26-Heimsieg für Engers. Am Sonntag werden sich die Zuschauer in Mertesdorf also auf eine äußerst harte Handballpartie im Kampf um Platz vier einstellen müssen.

HSG Kastellaun-Simmern – SF Neustadt (Sonntag, 17 Uhr, Halle der integrierten Gesamtschule). Der Tabellendritte aus Kastellaun empfängt den Tabellenzehnten aus Neustadt naturgemäß als klarer Favorit und das, obwohl sich Neustadt im Hinspiel mit 27:20 vor eigenem Publikum durchsetzen konnte. SF-Trainer Frank Liepold muss die Erwartungen vor dem Wochenende trotz des Hinspielsieges dämpfen: „Am Wochenende wird die Personaldecke leider sehr dünn sein, sodass wir umstellen müssen.“

Die bisherigen Vorbereitungen bei den Westerwälderinnen verliefen, die geringe Kadertiefe ausgenommen, dennoch zufriedenstellend. „Ich denke, es wird wichtig sein, in der Abwehr die Hauptakteurinnen Johanna Mallmann und Vera Mähringer-Kunz in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig brauchen wir im Angriff weiterhin den Mut aus den letzten Spielen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen“, erklärt Liepold.