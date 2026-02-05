Das Wochenende hat es in sich. Die Handballer der HSG Nahe-Glan müssen innerhalb von 48 Stunden zweimal ran und bekommen es auch noch mit zwei Teams aus der Spitzengruppe zu tun. Auch dem HSV Sobernheim steht eine schwere Aufgabe bevor.
Auf Konkurrenten, die in der Verbandsliga vor ihr rangieren, trifft die HSG Nahe-Glan am Wochenende. Am Freitag, 20 Uhr, erwarten die viertplatzierten Handballer aus Kirn und Meisenheim die unmittelbar vor ihnen stehende HSG Eckbachtal II, am Sonntag, 18 Uhr, sind sie bei Spitzenreiter SG Saulheim II zu Gast.