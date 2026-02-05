Schwerer Doppelpack Kann HSG Nahe-Glan die Topteams unter Druck setzen? Gert Adolphi 05.02.2026, 12:07 Uhr

i Probleme mit dem Fuß hat Philip Gehres (Mitte). Ob er seiner HSG Nahe-Glan in den beiden schweren Spielen helfen kann, ist fraglich. Auch auf den HSV Sobernheim (grüne Trikots) wartet eine knifflige Aufgabe. Klaus Castor

Das Wochenende hat es in sich. Die Handballer der HSG Nahe-Glan müssen innerhalb von 48 Stunden zweimal ran und bekommen es auch noch mit zwei Teams aus der Spitzengruppe zu tun. Auch dem HSV Sobernheim steht eine schwere Aufgabe bevor.

Auf Konkurrenten, die in der Verbandsliga vor ihr rangieren, trifft die HSG Nahe-Glan am Wochenende. Am Freitag, 20 Uhr, erwarten die viertplatzierten Handballer aus Kirn und Meisenheim die unmittelbar vor ihnen stehende HSG Eckbachtal II, am Sonntag, 18 Uhr, sind sie bei Spitzenreiter SG Saulheim II zu Gast.







