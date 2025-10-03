Heimspiel für HSG Nahe-Glan Junge Spielerinnen sollen sich mehr zutrauen Gert Adolphi 03.10.2025, 14:04 Uhr

i Symbolbild dpa

Die HSG Nahe-Glan steht vor einer Herausforderung. Mit jungem Team und neu formierter Abwehr trifft sie auf den erfahrenen Gegner HSG Lingenfeld – doch Trainer Sebastian Franz setzt auf Heimvorteil und mehr Mut im Angriff.

Nach der Niederlage in Dudenhofen bekommen es die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan am Samstag, 17.30 Uhr, in der Oberliga mit dem nächsten schweren Gegner zu tun, zu Gast in der Kirner Kyrau-Halle ist die HSG Lingenfeld/Schwegenheim. Sebastian Franz fordert Geduld für sein Team.







Artikel teilen

Artikel teilen