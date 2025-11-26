Handball-Oberliga Jung: Nuancen entscheiden über Sieg und Niederlage 26.11.2025, 11:07 Uhr

i TuS Holzheims Youngster Christoph Horn (am Ball) will auch am Freitagabend beim Oberliga-Gastspiel der Rot-Schwarzen in Wicker Akzente setzen. Andreas Hergenhahn

Im Kampf um einen der Spitzenplätze in der in der Staffel Mitte der hessischen Handball-Oberliga wartet die nächste knackige Aufgabe auf den TuS HoIzheim: Am Freitagabend gastieren die Ardecker ab 20 Uhr bei der HSG Hochheim/Wicker.

Zur Stelle sein, wenn so wie am vergangenen Wochenende die erklärten Titelaspiranten mal patzen: Diese Devise gilt für die Handballer des TuS Holzheim in der Staffel Mitte der hessischen Oberliga. Vier Zähler beträgt der Rückstand des letztjährigen Regionalligisten von der Burg Ardeck auf den nach wie vor unbezwungenen Primus HSG Dotzheim/Schierstein, deren zwei auf dessen aktuell ärgsten Verfolger TV Idstein und HSG Linden.







