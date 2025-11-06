Jung nimmt Mitabsteiger nicht auf die leichte Schulter

Im Frühjahr strampelten der TuS Holzheim und die HSG Kleenheim-Langgöns letztlich erfolglos um den Verbleib in der Handball-Regionalliga. Während die Ardecker in der Oberliga gut angekommen sind, droht den Mittelhessen die Bezirksoberliga.
Der TuS Holzheim und die HSG Kleenheim-Langgöns waren zum Abschluss der vergangenen Saison vom gleichen sportlichen Schicksal verfolgt. Sowohl die Ardecker als auch die Mittelhessen mussten den Abstieg aus der Handball-Regionalliga Hessen verkraften.