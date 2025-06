Volles Programm statt Sommerpause: Beim traditionellen Feldhandball-Turnier in Holzheim spielen 47 Teams aus ganz Deutschland zwei Tage lang um die Titel in den verschiedenen Altersklassen. Erwartet werden rund 300 junge Talente.

Auch wenn die Hallensaison mit den Qualifikationsrunden zur neuen Spielzeit seit wenigen Wochen abgeschlossen ist, denkt beim TuS Holzheim noch lange niemand an die Sommerpause. Zuvor steht nämlich noch ein traditionelles Abschlusshighlight im Terminplan. Der Süwag-Energie-Jugend-Cup darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Von der F- bis zur B-Jugend

Er bietet Mannschaften aus allen Altersklassen von der F- bis zur B-Jugend an diesem Wochenende zwei Tage lang Freilufthandball auf dem Holzheimer Sportplatz und viel Spaß. Der Gastgeber ist mit neun Mannschaften in allen männlichen Konkurrenzen vertreten und freut sich auf viele Gast-Teams aus nah und fern.

Die hessischen Nachbarn der HSG Eschhofen/Steeden sind zahlenmäßig stark vertreten. Neben Klubs aus Hessen und dem Handballverband Rheinland haben sich unter anderem auch die Bonner JSG und die Holzheimer Freunde aus Mönkeberg-Schönkirchen angemeldet. Die HSG aus dem hohen Norden kommt mit einer weiblichen E-Jugend an die Aar. Größte Gruppe ist die JSG Dieburg/Groß Zimmern mit zehn Mannschaften.

Größte Felder bei C- und D-Jugend

Insgesamt setzt sich das Teilnehmerfeld aus 47 Teams zusammen. Am größten ist die Konkurrenz bei der männlichen C- und D-Jugend mit jeweils acht Bewerbern um den Turniersieg. Insgesamt werden rund 300 Jugendliche auf dem Holzheimer Sportplatz zelten.

Am Samstag sind die A-, C- und E-Jugenden im Einsatz, am Sonntag folgen dann die Konkurrenzen der B-, D- und F-Jugenden.