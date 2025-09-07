Der Sieg gegen Bingen war nicht nur für den HV Vallendar ein gelungener Beginn in die Saison – auch Neuzugang Joshua Reuland überzeugte.

Der HV Vallendar hat auf dem Mallendarer Berg den erwartet schweren Regionalliga-Auftakt gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen erlebt. Am Ende aber war die Handballmannschaft von Trainer Veit Waldgenbach gegen den Vorjahresdritten vom Mäuseturm erfolgreich. Vor über 200 Zuschauern setzte sich der HVV in der Konrad-Adenauer-Sporthalle mit 32:29 (15:12) durch.

Die Anfangsphase gestaltete sich holprig. Die Vallendarer ließen einige Gelegenheiten ungenutzt, Bingen begann deutlich zielstrebiger. 1:4 aus Sicht der Hausherren hieß es nach fünf Minuten, beim 5:9 nach 17 Minuten hatte Waldgenbach zunächst genug gesehen, zückte die Grüne Karte und stellte um.

Nach Auszeit agiert HVV mit dem siebten Feldspieler

Der HVV agierte nach der Auszeit im Angriff kontinuierlich mit dem siebten Feldspieler. „Wir wollten ganze einfach mehr Abschlüsse im Nahbereich oder über die Außen generieren“, erklärte der Vallendarer Trainer. Und die Maßnahme funktionierte. Innerhalb von acht Minuten glich der HVV zum 11:11 aus und schaffte bis zur Pause eine 15:12-Führung.

Vor allem Neuzugang Joshua Reuland überzeugte dabei. Acht seiner zehn Treffer markierte der frühere Zweitligaprofi vor der Pause; bei 100-prozentiger Wurfquote. Er hat uns in Halbzeit eins ganz klar im Spiel gehalten und die Wende eingeleitet", lobte Waldgenbach.

Bingen kommt noch zweimal heran

Vallendar agierte dann auch nach der Pause stets mit dem siebten Feldspieler, Bingen fand dagegen kein rechtes Mittel. Zwischendurch versuchte es die HSG mit einer offensiveren Deckung, doch auch das bremste die Vallendarer nicht aus. Der HVV setzte sich nach dem Seitenwechsel schnell auf 20:14 ab.

Bingen ergab sich jedoch nicht und schaffte es zweimal, den Rückstand auf zwei Treffer zu reduzieren. Vallendar traf jeweils im Gegenzug dann aber wieder und lief in der Schlussphase nicht Gefahr, den Vorsprung noch abzugeben.

Neben Reuland überzeugte im Angriff Jan Waldgenbach mit sechs Treffern. Im Tor zeigte Michael Stitz über 60 Minuten eine starke Leistung, im Innenblock dirigierte Torben Waldgenbach die Abwehr sicher.

„Dieser Sieg zum Start wird uns im Hinblick auf die nächsten Aufgaben sicherlich sehr guttun.“

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach

„Es war am Ende eine gute Teamleistung, gegen einen Gegner, und da bin ich mir sehr sicher, der am Ende ganz weit oben wiederzufinden ist. Dieser Sieg zum Start wird uns im Hinblick auf die nächsten Aufgaben sicherlich sehr guttun“, freute sich Trainer Waldgenbach.

HV Vallendar: Lorenz, Schenk, Stitz; Reuland (10/5), Fa. Schmitt (3), Fl. Schmitt (4), Schmidt, Möllering (2), Ramaj (3), Fischer, T. Waldgenbach (4), J. Waldgenbach (6), Schüller, Wheaton, Petkov, Wagner.