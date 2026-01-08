Torjäger verlässt HSG Hunsrück Jona Conrath wechselt zur HSG Kastellaun/Simmern Michael Bongard 08.01.2026, 11:33 Uhr

i Jona Conrath (am Ball) wirft in der kommenden Saison nicht mehr seine Tore für den Oberligisten HSG Hunsrück, der 26-jährige Gösenrother schließt sich ab Sommer dem Regionalligisten HSG Kastellaun/Simmern an. Photo-Moments by Dennis Irmiter. Dennis Irmiter

Spektakulärer Transfer: Torjäger Jona Conrath verlässt nach der Saison den Oberligisten HSG Hunsrück und wechselt zum Regionalligisten und Lokalrivalen HSG Kastellaun/Simmern.

Der beste Spieler verlässt den Handball-Oberligisten HSG Hunsrück und schließt sich dem Lokalrivalen an: Das Irmenach/Gösenrother Rückraum-Ass Jona Conrath trägt in der neuen Saison das Trikot des Regionalliga-Tabellenfünften HSG Kastellaun/Simmern.Auf die Frage, wer Spielmacher Max Grethen, der seine Karriere nach der Saison beendet, ersetzen wird, gibt Mirza Cehajic eine klare Antwort: „Jona Conrath.







