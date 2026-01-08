Jona Conrath wechselt zur HSG Kastellaun/Simmern

Spektakulärer Transfer: Torjäger Jona Conrath verlässt nach der Saison den Oberligisten HSG Hunsrück und wechselt zum Regionalligisten und Lokalrivalen HSG Kastellaun/Simmern.
Der beste Spieler verlässt den Handball-Oberligisten HSG Hunsrück und schließt sich dem Lokalrivalen an: Das Irmenach/Gösenrother Rückraum-Ass Jona Conrath trägt in der neuen Saison das Trikot des Regionalliga-Tabellenfünften HSG Kastellaun/Simmern.Auf die Frage, wer Spielmacher Max Grethen, der seine Karriere nach der Saison beendet, ersetzen wird, gibt Mirza Cehajic eine klare Antwort: „Jona Conrath.