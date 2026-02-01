Handball-Oberliga: Joker Maximilian Hoff führt TVBE auf die Siegerstraße Stefan Nink 01.02.2026, 13:30 Uhr

i Schon wieder auswärts gewonnen: Trainer Andreas Klute kann mit der Entwicklung seines jungen Teams sehr zufrieden sein. Andreas Hergenhahn

Mit dem zweiten Auswärtssieg binnen sieben Tagen haben die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems ihre Anhänger erfreut. Beim TuS Daun führte eine starke Schlussphase die Kurstädter zum umjubelten 26:24-Erfolg.

Nach dem knappen 36:35-Erfolg drei Wochen zuvor haben die Handballer des TV Bad Ems den TuS Daun auch im Rückspiel knapp in die Schranken gewiesen. Die Kurstädter nahmen mit einem 26:24 (13:14)-Sieg die beiden Zähler aus der Wehrbüschhalle mit und festigten ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte des rheinländischen Oberhauses.







