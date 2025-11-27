Johanna Mallmann fällt monatelang aus

Teuer erkaufter Sieg im Oberliga-Spitzenspiel gegen MJC Trier für die HSG Kastellaun/Simmern: Zwei Leistungsträgerinnen haben sich schwer verletzt.
Schock für den Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern vor dem Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga der Frauen am Sonntag (15 Uhr) beim Achten TuS Weibern: Beim 23:17-Spitzenspielsieg am vergangenen Samstag in Simmern gegen MJC Trier haben sich die Rückraumspielerinnen Johanna Mallmann und Milica Grbic schwer verletzt und fallen lange aus.