Welling stark gegen Koblenz Jetzt muss Weibern auf Bitburgs Rückzug hoffen Harry Traubenkraut 12.04.2026, 13:47 Uhr

i Die Handballer des TV Welling um Moritz Eis (im roten Trikot beim Sprungwurf) haben gegen Vizemeister HC Koblenz stark gespielt, aber knapp mit 30:32 verloren. HetPix Fotodesign. HetPix

In der Handball-Oberliga tauscht Weibern nach einer Niederlage den Platz mit Trier und ist nun Schlusslicht. Derweil spielt Welling überraschend stark gegen Vizemeister HC Koblenz.

In der Handball-Oberliga hat es für den TuS Weibern und den TV Welling Niederlagen gegeben. Für Weibern wird es jetzt eng im Kampf um den Klassenverbleib, denn DJK/MJC Trier hat gegen die Mülheimer Reserve überraschend gewonnen und am Tabellenende mit Weibern den Platz getauscht – die Eifeler sind nun vor dem letzten Spieltag Schlusslicht.







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