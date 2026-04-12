In der Handball-Oberliga tauscht Weibern nach einer Niederlage den Platz mit Trier und ist nun Schlusslicht. Derweil spielt Welling überraschend stark gegen Vizemeister HC Koblenz.
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In der Handball-Oberliga hat es für den TuS Weibern und den TV Welling Niederlagen gegeben. Für Weibern wird es jetzt eng im Kampf um den Klassenverbleib, denn DJK/MJC Trier hat gegen die Mülheimer Reserve überraschend gewonnen und am Tabellenende mit Weibern den Platz getauscht – die Eifeler sind nun vor dem letzten Spieltag Schlusslicht.