Welling stark gegen Koblenz
Jetzt muss Weibern auf Bitburgs Rückzug hoffen
Die Handballer des TV Welling um Moritz Eis (im roten Trikot beim Sprungwurf) haben gegen Vizemeister HC Koblenz stark gespielt,
Die Handballer des TV Welling um Moritz Eis (im roten Trikot beim Sprungwurf) haben gegen Vizemeister HC Koblenz stark gespielt, aber knapp mit 30:32 verloren.
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In der Handball-Oberliga tauscht Weibern nach einer Niederlage den Platz mit Trier und ist nun Schlusslicht. Derweil spielt Welling überraschend stark gegen Vizemeister HC Koblenz.

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In der Handball-Oberliga hat es für den TuS Weibern und den TV Welling Niederlagen gegeben. Für Weibern wird es jetzt eng im Kampf um den Klassenverbleib, denn DJK/MJC Trier hat gegen die Mülheimer Reserve überraschend gewonnen und am Tabellenende mit Weibern den Platz getauscht – die Eifeler sind nun vor dem letzten Spieltag Schlusslicht.

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Sport