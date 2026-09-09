TuS Holzheims Frauen legen los Jens Steckel kann auf den Stamm des Vorjahres bauen René Weiss 09.09.2026, 15:38 Uhr

i Jens Steckel Frauen Holzheim - TSG Münster Andreas Hergenhahn

Jens Steckel hält es mit der fiktiven Metzgersgattin Else Stratmann. In der kommenden Saison in der Bezirksoberliga darf’s für die von ihm trainierten Handballerinnen des TuS Holzheim nach Rang sieben im Vorjahr gerne ein bisschen mehr sein.

Jens Steckel ist begeistert von der Einstellung seiner Mannschaft. „Für einige unserer Spielerinnen sind Auswärtsspiele eher Heimspiele, weil sie zum Beispiel in Wiesbaden wohnen. Insgesamt sechs Spielerinnen fahren zum Training in Diez zweimal pro Woche über eine Stunde einfache Strecke.







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