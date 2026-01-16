Kastellaun/Simmern peilt Sieg Nummer sechs nach Gang in der Regionalliga an, das sollte gegen den Abstiegskandidaten Offenbach kein großes Problem werden. Aber die Pfälzer haben einen Trainerwechsel hinter sich und dürften hochmotiviert anreisen.
Mit fünf Siegen in Folge hat sich die HSG Kastellaun/Simmern im alten Jahr aus der Handball-Regionalliga Südwest verabschiedet, im neuen Jahr geht es am Samstag (20 Uhr) mit dem Heimspiel in der IGS-Halle gegen den Tabellenvorletzten TV Offenbach wieder los.