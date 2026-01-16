Heimspiel gegen Offenbach Jan Röckendorf kann bei Kastellaun wieder mitmischen Michael Bongard 16.01.2026, 14:44 Uhr

i Nach mehr als drei Monaten Verletzungspause feiert Jan Röckendorf am Samstag ein doppeltes Comeback für die HSG Kastellaun/Simmern: Zuerst spielt Röckendorf um 17 Uhr für die Oberliga-Reserve in Bitburg, danach geht es zurück nach Kastellaun zum Regionalliga-Heimspiel um 20 Uhr gegen Offenbach. HSG Kastellaun

Kastellaun/Simmern peilt Sieg Nummer sechs nach Gang in der Regionalliga an, das sollte gegen den Abstiegskandidaten Offenbach kein großes Problem werden. Aber die Pfälzer haben einen Trainerwechsel hinter sich und dürften hochmotiviert anreisen.

Mit fünf Siegen in Folge hat sich die HSG Kastellaun/Simmern im alten Jahr aus der Handball-Regionalliga Südwest verabschiedet, im neuen Jahr geht es am Samstag (20 Uhr) mit dem Heimspiel in der IGS-Halle gegen den Tabellenvorletzten TV Offenbach wieder los.







