Vor dem Heimspiel gegen das Null-Punkte-Schlusslicht Saulheim am Sonntag (17 Uhr) hat Regionalligist HSG Kastellaun/Simmern den ersten Langzeitverletzten zu beklagen.
Richtungsweisendes Spiel für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest: Am Sonntag (17 Uhr) empfängt der Tabellenzehnte HSG (4:6 Punkte) in der Kastellauner IGS-Halle das Null-Punkte-Schlusslicht SG Saulheim. „Wenn wir wieder verlieren, sind wir erst mal im Abstiegskampf mit dabei“, sagt HSG-Trainer Mirza Cehajic.