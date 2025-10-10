Kastellaun gegen Saulheim Jan Röckendorf droht lange auszufallen 10.10.2025, 13:21 Uhr

i Jan Röckendorf (am Ball) hat es erwischt: Der Rückraumakteur der HSG Kastellaun/Simmern zog sich bei der Niederlage in Urmitz eine Schulterverletzung zu. Röckendorf droht lange auszufallen. B&P Schmitt

Vor dem Heimspiel gegen das Null-Punkte-Schlusslicht Saulheim am Sonntag (17 Uhr) hat Regionalligist HSG Kastellaun/Simmern den ersten Langzeitverletzten zu beklagen.

Richtungsweisendes Spiel für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest: Am Sonntag (17 Uhr) empfängt der Tabellenzehnte HSG (4:6 Punkte) in der Kastellauner IGS-Halle das Null-Punkte-Schlusslicht SG Saulheim. „Wenn wir wieder verlieren, sind wir erst mal im Abstiegskampf mit dabei“, sagt HSG-Trainer Mirza Cehajic.







