In Worms geht es etwas ruppiger zu

14.11.2025

i Wieder dabei: Philip Gehres (schwarzes Trikot) kehrt in Worms ins Team der HSG Nahe-Glan zurück. Edgar Daudistel

Handball-Verbandsliga: Der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan wollen mit neuem Schwung punkten. Doch die Gegner aus Bingen-Büdesheim und Worms sind alles andere als einfach zu knacken. Wer setzt sich durch?

Mit verbesserter Personalsituation wollen der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan Punkte von ihren Auswärtspartien in der Handball-Verbandsliga mitbringen. Paul Mitschke und Emil Eßling sind wieder mit dabei, wenn der HSV am Samstag, 20 Uhr, bei der DJK Bingen-Büdesheim antritt, das Team aus Kirn und Meisenheim kann am Sonntag, 16 Uhr, bei der HSG Worms auf Philip Gehres zurückgreifen.







