An der Ardeck fließt Schweiß In Vorbereitung wird unter Esteves „durchgebrummt“ René Weiss 23.07.2026, 08:08 Uhr

i Nach fünf Abgängen müssen Lukas Fischer (am Ball) und Co. noch näher als ohnehin schon zusammenrücken, um personelle Engpässe auffangen zu können. Andreas Hergenhahn

Nach dem Weggang von Trainer Dominik Jung und mehreren Stammkräften steht dessen Nachfolger Miguel Esteves beim Handball-Oberligisten TuS Holzheim vor einer schwierigen Mission. Mit ausgedünntem Kader dürften die Trauben hoch hängen.

Mit Miguel Esteves als neuem Trainer hat beim Handball-Oberligisten TuS Holzheim auch ein neuer Trainings-Rhythmus in der Saisonvorbereitung Einzug gehalten. Der Portugiese verabschiedete sich von alten Gewohnheiten, den Sommer in zwei durch eine Pause unterbrochene Blöcke zu teilen, und lässt seine Mannschaft stattdessen seit Mitte Juli bis zum Saisonauftakt am 12.







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