In stimmungsvoller Kulisse kühlen Kopf bewahren

In der schönen Wetterau kämpfen die Handballer des TuS Holzheim am Sonntagabend ab 18 Uhr um die nächsten Regionalliga-Punkte. Gefordert ist das Team von Trainer Dominik Jung und Betreuer Bernd Dietrich in Karben beim Traditionsklub TV Petterweil.