Das Remis vor zwei Wochen gegen die favorisierte TSG Ober-Hilbersheim war ein großer Erfolg für die Handballer der HSG Nahe-Glan. Dass sie nun gegen Schlusslicht TV Nieder-Olm II wieder unentschieden spielten, kam einer Enttäuschung gleich.
Lesezeit 1 Minute
Was für eine enge Nummer. Nur noch sechs Sekunden stehen in der Meisenheimer PSG-Halle auf der Uhr, nachdem der TV Nieder-Olm II durch seinen Torjäger Matti Uhrig – mit insgesamt 15 Buden die zentrale Figur bei den Gästen – in Führung gegangen war. Doch die sechs Sekunden reichen den Handballern der HSG Nahe-Glan, um gegen das Verbandsliga-Schlusslicht noch einen Punkt zu retten.