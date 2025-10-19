Nervenkitzel bei HSG Nahe-Glan In letzter Sekunde rettet Philip Schäfer den Punkt 19.10.2025, 15:22 Uhr

i Abschlussstark: Philip Gehres (in Ballbesitz) hat sich durch die Nieder-Olmer Abwehr durchgetankt. Mit 13 Treffern ist er einmal mehr der Torgarant der HSG Nahe-Glan. Edgar Daudistel

Das Remis vor zwei Wochen gegen die favorisierte TSG Ober-Hilbersheim war ein großer Erfolg für die Handballer der HSG Nahe-Glan. Dass sie nun gegen Schlusslicht TV Nieder-Olm II wieder unentschieden spielten, kam einer Enttäuschung gleich.

Was für eine enge Nummer. Nur noch sechs Sekunden stehen in der Meisenheimer PSG-Halle auf der Uhr, nachdem der TV Nieder-Olm II durch seinen Torjäger Matti Uhrig – mit insgesamt 15 Buden die zentrale Figur bei den Gästen – in Führung gegangen war. Doch die sechs Sekunden reichen den Handballern der HSG Nahe-Glan, um gegen das Verbandsliga-Schlusslicht noch einen Punkt zu retten.







