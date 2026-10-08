Stimmung beim HVV getrübt In Köln ist der HV Vallendar wieder klarer Außenseiter Tim Hammer 08.10.2026, 10:35 Uhr

i HVV-Trainer Veit Waldgenbach zeigte sich nach der Niederlage gegen Kirchzell sehr enttäuscht. Wolfgang Heil

Gegen den TV Kirchzell hatten sich die Vallendarer etwas ausgerechnet und wurden bitter enttäuscht. Jetzt folgen Gegner, die dem HVV auf dem Papier haushoch überlegen sind. Für Trainer Veit Waldgenbach zählen in dieser Phase die kleinen Fortschritte.

Die Handballer des HV Vallendar mussten in dieser Woche zunächst einmal die bittere 25:36-Niederlage gegen den TV Kirchzell verdauen. Vor eigenem Publikum hatte sich die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach Chancen ausgemalt, zwei weitere Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der 3.







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