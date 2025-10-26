Handball-Bezirksoberliga: In einem fair geführten Spiel hagelt es Zeitstrafen 26.10.2025, 13:49 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Roostler

Riesen-Aufregung beim Bezirksoberliga-Auswärtsspiel der Holzheimer Reserve in Eltville. Bei der 29:33-Niederlage der Ardecker stehen die Referees im Mittelpunkt.

Auch vom dritten Auswärtsspiel der Saison in der Bezirksoberliga kehrten die Handballer des TuS Holzheim mit leeren Händen an die Burg Ardeck zurück. Bei der bis dahin punktlosen TG Eltville zog die von Johannes Schuster und Sebastian Bapst gecoachte Oberliga-Reserve mit 29:33 (13:15) den Kürzeren und muss sich in der Tabelle zunächst nach hinten orientieren.







