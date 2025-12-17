Kantersiege für Oberligisten In der zweiten Halbzeit drehen Neustadts Frauen auf Marco Rosbach 17.12.2025, 12:53 Uhr

i Die starke Defensive war ein Garant für den Erfolg der SF Neustadt gegen die HSG Hunsrück II. Aber auch auf den Angriff war Verlass. Heinz-Werner Lamberz

Im Jahresendspurt haben die Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt in der Oberliga noch mal ordentlich aufgedreht. Für Neustadt gibt es sogar die Chance, noch einmal nachzulegen vor dem Fest.

Mit einem Kantersieg in eigener Halle haben sich die Handballerinnen des TV Engers in die Weihnachtspause der Oberliga Rheinland verabschiedet. Auch das Team der SF Neustadt war zu Hause erfolgreich und hat am Samstag die Chance, sich vier Tage vor Heiligabend ein weiteres Geschenk zu machen.







