Handball-Bezirksoberliga In der Schlussphase dem Gegner den Stecker gezogen Stefan Nink 15.03.2026, 10:52 Uhr

i Jens Steckel ballt die Faust: Die von ihm angeleiteten Handballerinnen des TuS Holzheim haben mit dem 32:27-Erfolg gegen den SV Seulberg vorzeitig das Ticket für eine weitere Runde in der Bezirkoberliga gelöst. Andreas Hergenhahn

Planungssicherheit herrscht bereits bei den Handballerinnen des TuS Holzheim: Nach dem 32:27-Erfolg gegen den SV Seulberg ist klar, dass die Ardeckerinnen auch in der nächsten Runde der Bezirksoberliga angehören werden.

Die Handballerinnen des TuS Holzheim haben mit dem 32:27 (14:13)-Erfolg gegen den Tabellenzehnten SV Seulberg frühzeitig Klarheit geschaffen und werden auch in der kommenden Runde der Bezirksoberliga angehören. „Jetzt können wir den verdienten Klassenerhalt feiern“, war TuS-Trainer Jens Steckel nach dem Schlusssignal in der Altendiezer Oranienschule erleichtert.







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