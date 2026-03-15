Planungssicherheit herrscht bereits bei den Handballerinnen des TuS Holzheim: Nach dem 32:27-Erfolg gegen den SV Seulberg ist klar, dass die Ardeckerinnen auch in der nächsten Runde der Bezirksoberliga angehören werden.
Lesezeit 1 Minute
Die Handballerinnen des TuS Holzheim haben mit dem 32:27 (14:13)-Erfolg gegen den Tabellenzehnten SV Seulberg frühzeitig Klarheit geschaffen und werden auch in der kommenden Runde der Bezirksoberliga angehören. „Jetzt können wir den verdienten Klassenerhalt feiern“, war TuS-Trainer Jens Steckel nach dem Schlusssignal in der Altendiezer Oranienschule erleichtert.