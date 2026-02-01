Klassischer Handball gab den Ausschlag: Der HSV Sobernheim setzte beim Derby in Bingen im Angriff auf Altbekanntes und feierte einen Torrekord.
Lesezeit 1 Minute
Erstmals in dieser Saison knackten die Verbandsliga-Handballer des HSV Sobernheim die 40-Tore-Marke. Belohnt wurde die starke Offensiv-Leistung mit einem Sieg bei der HSG Rhein-Nahe Bingen II, mit 40:32 (17:13) hatten die Gäste die Nase vorn.„Der Erfolg freut mich sehr, gerade weil ich im Vorfeld thematisiert hatte, wie sehr mich die Hinspiel-Niederlage geärgert hat“, sagte HSV-Trainer Tino Stumps.