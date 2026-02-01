Klarer HSV-Erfolg in Bingen In der frühen Auszeit nordet Stumps sein Team ein Olaf Paare 01.02.2026, 15:02 Uhr

i Auch Daniel Murschel beteiligte sich am Torreigen des HSV Sobernheim in Bingen. Klaus Castor

Klassischer Handball gab den Ausschlag: Der HSV Sobernheim setzte beim Derby in Bingen im Angriff auf Altbekanntes und feierte einen Torrekord.

Erstmals in dieser Saison knackten die Verbandsliga-Handballer des HSV Sobernheim die 40-Tore-Marke. Belohnt wurde die starke Offensiv-Leistung mit einem Sieg bei der HSG Rhein-Nahe Bingen II, mit 40:32 (17:13) hatten die Gäste die Nase vorn.„Der Erfolg freut mich sehr, gerade weil ich im Vorfeld thematisiert hatte, wie sehr mich die Hinspiel-Niederlage geärgert hat“, sagte HSV-Trainer Tino Stumps.







