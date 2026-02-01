Klarer HSV-Erfolg in Bingen
In der frühen Auszeit nordet Stumps sein Team ein
Auch Daniel Murschel beteiligte sich am Torreigen des HSV Sobernheim in Bingen.
Klaus Castor

Klassischer Handball gab den Ausschlag: Der HSV Sobernheim setzte beim Derby in Bingen im Angriff auf Altbekanntes und feierte einen Torrekord.

Lesezeit 1 Minute
Erstmals in dieser Saison knackten die Verbandsliga-Handballer des HSV Sobernheim die 40-Tore-Marke. Belohnt wurde die starke Offensiv-Leistung mit einem Sieg bei der HSG Rhein-Nahe Bingen II, mit 40:32 (17:13) hatten die Gäste die Nase vorn.„Der Erfolg freut mich sehr, gerade weil ich im Vorfeld thematisiert hatte, wie sehr mich die Hinspiel-Niederlage geärgert hat“, sagte HSV-Trainer Tino Stumps.

Ressort und Schlagwörter

Sport