Mit einem Heimsieg ist die HSG Hunsrück II in die Saison in der Handball-Oberliga der Frauen gestartet.

Einen deutlichen 29:20 (12:10)-Heimsieg hat die HSG Hunsrück II in der Handball-Oberliga der Frauen zum Saisonauftakt gegen die Sportfreunde Neustadt gefeiert. Es begann eigentlich nicht gut für die Irmenach/Gösenrother Reserve, denn HSG-Trainer Florian Hübner musste auf Svenja Friesen (früher Mohr) verzichten, die Spielberechtigung für die erfahrene und torgefährliche Linkshänderin war nicht rechtzeitig eingetroffen.

Die Chancenverwertung war auch ein Kritikpunkt von Hübner bis zur 40. Minute, als seine HSG nur 16:14 gegen Neustadt führte. In den letzten 20 Minuten platzte aber der Knoten. 13 Mal trafen die Gastgeberinnen im Schlussdrittel und waren den Gästen von der Wied auch konditionell deutlich überlegen. Am Samstag (17.15 Uhr) wollen die Hunsrückerinnen bei MJC Trier (26:25-Sieg in Mertesdorf) direkt nachlegen.

Hunsrück II: Krüger, Bohr – M. Bach (1), Johann, Bolz (1), Keller, Fink (2), Schirokich (1), L. Bach (6), L. Wagner (4), Hahn (3), Kalle (6/6), Bottlender (4).